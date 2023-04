Boccaccini insuperabile Varoli sempre affidabile

BALDUCCI 6. Un paio di parate semplici e una buona uscita nel traffico.

BOCCACCINI 7. Impossibile superarlo, sfiora ancora il gol di testa.

CALANCA 7. Terza perla stagionale, guida alla grande la difesa a tre.

VAROLI 7. Decisivo col corpo su Lovaglio, ancora una volta affidabilità al 100%.

CASUCCI 5.5. Pasticcia un paio di palloni pericolosi e resta dentro all’intervallo. (1’st Sabattini 6. Ordinato, pur sbagliando un paio di rifiniture preziose).

OLIVIERI 6. Tanta corsa al servizio della squadra (27’st Cicarevic 7. Da subentrato sta diventando l’arma in più, la rasoiata del 2-0 lo porta in doppia cifra). YABRE 6,5. Lotta come un leone, strappa palloni e chiude ogni spazio come ai bei tempi. BERETTA 6,5. Ennesimo assist stagionale, da mezz’ala fa sudare il Crema. (42’st Navarro sv). DOMINICI 6. Spinta costante, Nesci lo mette in difficoltà.

SALL 5,5. Pochi spunti, gestisce male un paio di ripartenze.

ARRONDINI 5,5. Isolato e mal servito, non riesce a tenere su palla (35’st Castelli 6,5. Entra bene e serve l’assist per Cicarevic).

Davide Setti