Bojardi e Ferrari regalano a La Pieve il derby salvezza

VIGNOLESE

0

LA PIEVE N.

2

VIGNOLESE: Cinelli, Luccarini, Mechkane, Kane, Vaccari, Dardani, Barbolini (80’ Benatti), Pescatore, Girotti, Iori, Incerti (60’ Musardo). A disp. Cavazza, Zannoni, Semeraro, Radu, Diop, Uhunamure. All. Preinelli.

LA PIEVE: Ortensi, Manfredotti, Paltrinieri (70’ Erihioui), Cirasella, Ruopolo, Barbati, Andolina (58’ Rizzi), Ferrari, Bojardi, Lupusor (85’ Tudini), Rizzo (70’ Teggi). A disp. Borghi, Diallo, Teocoli, Acquafresca, Gheduzzi. All. Barbi. Arbitro: Fedolfi di Parma

Reti: 77’ Bojardi, 90’ Ferrari

Note: ammoniti Vaccari e Ruopolo

Il derby salvezza se lo prende La Pieve, che mette la freccia in classifica a +2 sulla Vignolese di nuovo risucchiata nella zona playout, anche se ad oggi il +8 sull’Arcetana vorrebbe dire comunque salvezza diretta per i rossoverdi. Nel primo tempo due azioni personali di Barbolini spaventano La Pieve, prima del riposo Lupusor sfiora il vantaggio per i pievani. La gara si sblocca al 77’ quando Bojardi segna in acrobazia su un cross laterale. Dalla stessa posizione arriva al 90’ la punizione di Ferrari che rimbalzando per terra inganna Cinelli per il 2-0.