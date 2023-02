Bojardi firma il colpo de La Pieve La Cittadella ora a meno 9 dalla vetta

CITTADELLA: Chiossi; Sejdiraj, Aldrovandi, Serra, Boilini (35’st Pappaianni); Vernia (18’st Galanti), Covili (30’st Pampaloni), E. Esposito (1’st Gollini); Falanelli, Conte (1’st Ridolfi), L. Esposito. A disp. Fiorito, De Lucca, Gobbi, Montecchi. All. Cattani

LA PIEVE: Ortensi, Manfredotti, Diallo (30’st Rizzi), Cirasella, Ruopolo, Barbati, Andolina (44’st Gheduzzi), Erihioui (40’st Paltrinieri), Teggi (30’st Tudini), Ferrari, Rizzo (16’st Bojardi). A disp. Borghi, Teocoli, Acquafresca, Lupusor. All. Barbi

Arbitro: Tuberti di Reggio

Reti: 17’ Andolina, 18’st Aldrovandi, 28’st Bojardi Note: ammoniti Falanelli, Barbati, Vernia

Il derby di San Damaso fa fare un passo extralusso a La Pieve nella corsa salvezza (+6 sulla zona calda) ed è una mazzata pesante per la Cittadella nella corsa al primato, coi ragazzi di Cattani che dopo 4 vittorie perdono per la prima volta in casa e vedono il Borgo capolista scappare a +9. Su un campo pesante la gara si sblocca al 14’, quando il 2004 pievano Andolina indovina un rasoterra mettendo la palla dove Chiossi non può nulla. Gli amaranto continuano a premere sull’acceleratore arrivando vicino al raddoppio con Rizzo che impegna a terra Chiossi. Nella ripresa Cattani si gioca da subito le carte di Gollini e Ridolfi e l’attaccante va vicinissimo alla rete del pari, ma Ortensi si distende in angolo. Sugli sviluppi del corner, Luca Esposito colpisce di testa chiamando il numero uno avversario al miracolo. Il meritato 1-1 arriva con Aldrovandi, che risolve una mischia in area, mettendo la palla in fondo al sacco. Nel miglior momento della Cittadella però ecco la doccia fredda con Bojardi. "La squadra ha dato tutto – il commento di Bob Fantazzi, ds della Cittadella - il campo e le condizioni atmosferiche non ci hanno agevolato".