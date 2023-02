BOLOGNA

C’è anche Marko Arnautovic fra i convocati di Thiago Motta per la sfida di oggi contro il Monza alle 15, in cui i rossoblù lanciati da 3 vittorie in 23 gare vanno a caccia del sorpasso sul Torino (sconfitto ieri a San Siro) al 7° posto. L’attaccante austriaco ha recuperato dalla distorsione che gli ha fatto saltare le ultime 6 gare fra campionato e Coppa Italia. Come lui si rivedono anche De Silvestri e Medel, ma tutti e tre sono destinati alla panchina. Davanti occasione per Barrow, visto che Zirkzee e Sansone sono ai box: l’attaccante gambiano ha giocato una sola volta dal 1’ (contro la Cremonese) nelle ultime 7 gare e sarà supportato da Orsolini, Soriano e uno fra Aebischer e Ferguson. In difesa nel 4-2-3-1 Cambiaso e Kyriakopoulos sugli esterni, al centro Posch e Sosa (Lucumì è squalificato) e Soumaoro, in mediana la coppia Schouten-Dominguez.