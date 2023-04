Bologna, sfida al gusto di Europa

Se nel cielo di Thiago Motta continuerà a splendere il sole dell’ambizione allora la sfida di oggi con l’Udinese casca a pennello. Il match che va in scena al Dall’Ara all’ora di pranzo è uno scontro diretto tra pari grado e insieme un’occasione più unica che rara di scavalcare i friulani nella corsa a quel settimo posto che oggi continua ad essere della Juve, ma che tra qualche settimana potrebbe non esserlo più se la mannaia della giustizia sportiva calasse di nuovo. Saputo oggi sarà nella tribuna del Dall’Ara, ma non potrà godersi il convalescente Arnautovic. Poco male: tra Sansone (il favorito), Zirkzee e Barrow, Motta ha dimostrato di possedere valide soluzioni per il ruolo di centravanti. Sarà bene, però, ricominciare a coniugare le buone prestazioni con i punti se è vero che nelle ultime tre partite prima della sosta il Bologna ne ha raccolti solo due.