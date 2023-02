Bomber Gargano tocca la soglia dei 300 gol

Il lungo inseguimento si è concluso domenica, con la doppietta nel 2-2 contro la capolista San Paolo che ha permesso ad Antonio Gargano di toccare quota 16 reti in stagione con la Robur La Pieve e soprattutto quota 300 gol in carriera. Un traguardo da record per il bomber nato a Nonantola, che mette subito nel mirino il prossimo step, quello in coppia col gemello Carmine, che con i 10 timbri stagionali sempre in maglia Robur è a quota 280, per un totale "di coppia" di 580, a -20 dalla clamorosa soglia 600. Classe ’79, i "gemelli Garga" hanno festeggiato i 43 anni a novembre e finalmente dopo oltre un ventennio sono tornati a giocare insieme. Nel 4-3-1-2 del team pievano i due Gargano giocano uno accanto all’altro.

Stasera (20,30) in Promozione "C" il recupero Porretta-Quarantolese.