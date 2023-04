Bomber Greco si ritira Lo stop arriva a 43 anni

A 43 anni (computi giovedì) Sasà Greco ha detto stop. Uno degli attaccanti più forti della storia dei dilettanti di casa nostra ha annunciato sul proprio profilo Facebook che quella di oggi con la Sanmichelese contro il Fiorano sarà la sua ultima gara. "Domani sarà l’ultima – ha scritto – chiuderò col calcio giocato. È stato un viaggio lungo intenso ed emozionante. Ringrazio tutti quelli che mi hanno supportato ma anche sopportato. Ho deciso di chiudere con una partita casalinga e penso che questo sia il momento giusto. Dopo 24 stagioni è meglio che decida io prima che facciano smettere gli altri". Greco ha giocato per una decina di anni in D con Formigine, Bagnolese e Pavullese e poi tanta Eccellenza e per la prima volta quest’anno era sceso in Promozione. Per Greco 380 reti in campionato, di cui 14 quest’anno.