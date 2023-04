Bomber Leporati trascina la squadra in finale

Continua la corsa verso il titolo regionale degli Allievi del Carpi di mister Roberto Corradi, che in un "Cabassi" riempito da oltre 300 spettatori battono 2-0 nella semifinale i parmensi della Langhiranese Valparma e staccano il pass per la finalissima di domenica 30 alle 15 a Ponte Nuovo di Ravenna contro una fra Stella Rimini e Medolla. Ancora una volta è stata decisiva la doppietta del super bomber Edoardo Leporati, punta classe 2007 che con le 4 reti ravvicinate si porta a quota 33 in stagione (29 in regular season). Una gara che i ragazzi di Corradi hanno sbloccato poco prima della mezz’ora con una magia di Leporati (sterzata al limite e dal vertice destro un "arcobaleno" col sinistro che bacia la parte interna del palo) contenendo bene poi la reazione degli ospiti, colpiti ancora una volta nella ripresa dal bomber biancorosso, bravo a eludere su una palla lunga il difensore ducale con una finta prima di piazzare il 2-0. Il Carpi arriva così all’atto finale ancora imbattuto: fin qui i biancorossi in 20 gare hanno ottenuto 18 successi e 2 soli pareggi. CARPI: Paltrinieri; Romano (48’ Arletti), Forghieri, Fezza ( 57’ Gualdi), Tortelli, Vecchi (62’ Borghi), Romano, Sghedoni (62’ Barbieri),Mambrini, Leporati (66’ Malavasi), Zannoni (70’ Pancotti), Amura (76’ Lanozzi). A disposizione: Cucci, Douhab. Allenatore: Corradi

LANGHIRANESE: Grassi; Vuono (40’ Gueye), Monticelli, Notari (44’ Buraci), Sutera (52’ Raschi), Mattioli (67’ Priska), Erbotto (80’ Mori), Mane. A disposizione: Suraci. Allenatore: Massagrande Reti: 25’ e 68’ Leporati Note: espulsi Monticelli e Sutera

d.s.