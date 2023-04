Bonaccini sprona il Carpi "I playoff o sarebbe un fallimento"

Ne ha giocati già tanti di Ravenna-Carpi, anche sulla sponda romagnola. Matteo Boccaccini - 46 gare e un gol in 2 stagioni coi giallorossi con cui nel 2019 ha centrato l’accesso ai playoff per la B, 81 gettoni e 10 reti nella città dei Pio - sa bene che la sfida di domenica al "Benelli" sarà per il Carpi il vero e proprio esame di maturità dopo gli 11 punti in 5 gare che sono valsi l’aggancio al 3° posto occupato in coabitazione proprio con i giallorossi. "Siamo in un buon momento di forma – spiega il difensore bolognese – e vogliamo mantenerlo. Ravenna è una piazza che conosco, ho lasciato lì tanti amici e sono stato bene. Magari si pensava facesse meglio come un po’ noi, ha avuto difficoltà all’inizio ma è tornata in alto. L’assenza di Abbey è pesante, ma hanno un grande centrocampo e Guidone è uno degli attaccanti più forti della D. Per me domenica sarà importante non perdere perché dopo ci sono altre due gare per mirare al 3° posto. Dobbiamo evitare di fare gli errori dell’andata quando abbiamo perso tre palle in uscita nei primi 20’ subendo 3 gol, loro hanno una grossa qualità, dovremo essere affamati e limare gli errori. Se non andassimo ai playoff sarebbe un fallimento e fare la semifinale in casa darebbe al finale di stagione un altro sapore".

Boccaccini è a quota 7 reti stagionali, in era moderna fra i difensori del Carpi solo Sala e Poli hanno fatto meglio. "Non mi aspettavamo di segnare così tanti gol – ammette - ma è una qualità che sia io che Calanca abbiamo e sono stati bravi anche quelli che hanno servito tanti assist per i nostri colpi di testa. Quello che conta è che i gol abbiano portato punti. Personalmente pensare alle 81 presenze mi mette i brividi, sarebbe bello fare la centesima in futuro, ma ora voglio pensare solo a finire bene questa stagione e poi si può pensare a rimanere qua".

Dal campo. Prove sul campo del "Cabassi" ieri pomeriggio per i biancorossi, con mister Contini che potrebbe rilanciare Cicarevic dal 1’ come trequartista centrale dietro ad Arrondini (Beretta e Sall ai lati) per tornare al 4-2-3-1 e rinunciare così a Varoli.

Allievi. Vetrina speciale per la squadra di Roberto Corradi che dopo aver vinto il proprio girone domenica alle 10,30 giocherà al "Cabassi" il quarto di finale regionale contro il Formigine: l’ingresso sarà libero.

Davide Setti