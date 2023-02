Bonacini ripensa al calcio: "Potrei prendere una società"

È fuori dai giochi ormai da due anni e mezzo, da quando ad agosto 2020 cedette il suo Carpi in Lega Pro. Un’eternità per chi come Stefano Bonacini ha vissuto 13 anni a tutto gas nel mondo del calcio. L’ex patron del Carpi era ospite lunedì sera di Sport Qui su Tv Qui e fra i tanti argomenti trattati di attualità, fra cui la stagione di Sassuolo e Modena, ha annunciato, con la solita ironia, anche il suo imminente rientro al timone di una società, senza però svelare quale sarà. "Dopo qualche anno di pausa – ha raccontato mister Gaudì – penso che sia arrivato il momento di tornare in pista, prendendo una società di Eccellenza o di Serie D. Una roba tranquilla insomma, fatta soprattutto per un motivo: mi mancano le domeniche trascorse a pranzo o a cena prima e dopo la partita con quegli amici che mi hanno accompagnato da Scandiano, dove abbiamo vinto lo spareggio per la D, arrivando fino a San Siro. Lo faccio soprattutto per loro (sorride, ndr) e per le loro mogli che non li vogliono più in casa alla domenica. In 13 anni si erano abituate bene (altro sorriso, ndr) visto che erano sempre con me allo stadio, e qualcuna mi ha chiesto di provvedere al più presto… Battute a parte, ho in mente una cosa soft, anche perché io ho 13-14 anni in più di quando nel 2007 mi affacciai in questo mondo e le velleità sono del tutto differenti. Io per primo so bene che i miracoli nella vita accadono solo una volta e noi col Carpi, portato dalla D alla A in 6 anni, abbiamo fatto più che un miracolo. Quale squadra prenderò? Al momento giusto ve lo farò sapere…".

Bonacini in passato era stato accostato a Cesena e Rimini, tutte realtà però che ora militano tra i ’pro’, mentre una possibile ulteriore opzione potrebbe essere quella del Riccione in D o del Victor San Marino, primo nell’Eccellenza romagnola. Di certo, se ripartirà, lo farà fra i dilettanti, come quando nel 2007 affiancò Irio Rinaldi alla Dorando Pietri portata in D nel 2009, pochi giorni prima di farla confluire nel Carpi, dando vita a un progetto calcistico che portò a 4 promozioni (in C2 nel 2010, in C1 nel 2011, in B nel 2013 e in A nel 2015) e due finali playoff perse (2012 per la B e 2017 per la A), prima della doppia discesa che riportò nel 2019 i biancorossi in Lega Pro.

Davide Setti