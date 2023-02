Bondioli, agli Open australiani arriva alla semifinale in doppio

E’ finita con l’eliminazione al primo turno in singolo e in semifinale in doppio l’esperienza ‘australiana’ di Federico Bondioli, tennista ravennate classe 2005 tesserato per lo Sporting Club Sassuolo, reduce dal suo primo Australian Open Juniores. Bondioli, che già a luglio aveva partecipato a Wimbledon in qualificazione, ha comunque confermato le sue potenzialità e se è vero che in singolo è uscito al primo turno, sconfitto dalla testa di serie numero 3, il belga Alexander Blockx che alla fine ha vinto il torneo, in doppio si è rifatto con gli interessi. Arrivando, in coppia con lo sloveno Kriznik, fino alle semifinali che lo hanno visto dare strada a Tien e Williams, anche loro premiati poi dalla vittoria finale. Seguito dal Maestro Francesco De Laurentiis e dal preparatore atletico Stefano Ramponi, Bondioli rientra senza rimpianti e con parecchia esperienza in più a livello internazionale. "Peccato per il singolo, ma Blockx è più forte di me – ha detto - e lo ha dimostrato battendo tutti, ma sono felice di quanto sono riuscito a fare in doppio, e sono ancora più soddisfatto di aver avuto l’opportunità di confrontarmi con tanti atleti di alto livello e aver capito che devo lavorare moltissimo se voglio diventare un giocatore professionista".