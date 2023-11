"Bonfanti e Guiebre: Prestazioni Decisive in Nazionale"

Considerando che, tabellino alla mano, fu proprio il suo gol a decidere la gara dello scorso anno al ’Tardini’, farà piacere ai tifosi dei gialli sapere che ieri lo ’squalo’ Bonfanti ha determinato anche la gara dell’Under 20 disputata al ’Ricci’ di Sassuolo contro il Portogallo (la sfida incasellata nella Elite League si è conclusa 2-1 per gli azzurrini, manco a dirlo). Subentrato al 59′, il giocatore che esulta mimando la pinna (foto) ha siglato, appunto, il gol del 2-1 all’87’, con un preciso mancino sulla respinta del calcio di rigore che il portiere lusitano aveva parato ad Hasa. Mica male come biglietto da visita, in vista della partita che la squadra di Bianco affronterà sabato a Parma, laddove l’epopea Tesser raggiunse la vetta più alta. Era il 26 novembre quel match del 2022, si disputerà invece il 25 la partitissima di quest’anno. Altra piacevole coincidenza il fatto che di lì a poco la squadra di Tesser avrebbe portato a casa un altro derby, quello contro la Spal, e che anche stavolta il Modena si trova a disputare un altro derby, anzi IL derby, contro la Reggiana, nella sfida che segue Parma. Calcoli cabalistici da avvicinamento a match che scotta, ad ogni modo tali da consegnare una punta decisamente in buona forma: giovedì scorso Bonfanti ha servito un assist nella vittoria contro l’Inghilterra. Il piede è caldo, insomma, e Bianco avrà sicuramente preso nota.

Come da annotare c’è un’altra prestazione in nazionale affatto male. Il velocista Guiebre ha disputato un totale di 165′ nelle due partite con il Burkina Faso valide per le qualificazioni ai Mondiali. Parliamo, in questo caso, di nazionale maggiore. Venerdì il terzino ha giocato tutti i 90′ nella sfida con la Guinea Bissau, pareggiata per 1-1, mentre ieri è rimasto in campo per 75′ nella vittoria ottenuta sull’Etiopia (3-0).