Bonfanti e la ’cura’ azzurra: "Ora voglio il gol a Parma"

Bel colpo, per lui e per la nazionale Under 20. Che sia ripartita dalla zampata con il Portogallo la scalata di Nicholas Bonfanti, al quale il gol in gare ufficiali mancava da Modena-Venezia dello scorso 30 settembre. Una botta di fiducia non indifferente verso Parma, in quello stadio dove lo squalo è stato protagonista proprio un anno fa con un’altra zampata sotto il settore ospiti pieno di tifosi canarini. Dall’azzurro segnali di grande ripresa, già a Doncaster nel successo con l’Inghilterra di 3 giorni prima Bonfanti era riuscito a farsi notare con un assist: "Mi ci voleva questo gol – ha raccontato ai microfoni di Trc – con la Nazionale abbiamo lavorato 8-9 giorni, abbiamo vinto queste due gare ma ora penso a tornare nel Modena per la partita molto importante di sabato. Fino a martedì sera mi ero imposto l’obiettivo di fare bene in azzurro e di vincere con il Portogallo, il pensiero a Parma va da queste ore, sarà una bella gara. Il Tardini mi porta fortuna? Speriamo. Io cerco di fare il mio meglio, ogni partita, fisicamente sto meglio e cercherà anche di trovare il gol a Parma. Ho sentito i miei compagni in questi giorni, erano molto tranquilli dopo la Samp, capita di incappare in giornate storte ma non ci pensiamo più", aggiunge l’attaccante.

Ne avevamo bisogno, già, Perché la stagione di Bonfanti, per svariati motivi, è iniziata in salita. Una sola rete in campionato, quella ai lagunari. Un adattamento alle richieste di Bianco che ha necessitato di tempo, nel gioco offensivo sappiamo bene che il nuovo allenatore suggerisce un gioco corale e una occupazione degli spazi in fase di non possesso che comporta una bella dose di sforzo fisico non banale.

A proposito di fisico, come ha sottolineato anche lo squalo, sta meglio e progredisce. Sicuramente le iniezioni di fiducia che derivano dai gol sono vitamina importante per un attaccante e tutto arriva poi di conseguenza. Senza Strizzolo e Abiuso (squalificato) e con un Falcinelli ancora non pienamente in condizione dopo la lussazione alla spalla rimediata con la Ternana, inevitabile pensare che il peso dell’attacco possa ricadere proprio su Bonfanti a Parma. Bianco lo ha già dimostrato di poter scegliere i centravanti in base anche alle sensazioni e al momento che vivono. Ebbene, se questa rete in nazionale può essere stata la miccia, lo scopriremo presto. Ciò che è certo è che psicologicamente, per il ragazzo dal quale il Modena si aspetta sempre molto, il gol deve aiutare a convincere in primis lui stesso che può essere decisivo anche quest’anno. E quale migliore occasione dei due derby contro Parma e Reggiana...