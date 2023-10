Bonfanti unica nota lieta. Gagno ancora da valutare

Paolo Bianco, quando parla di cinismo da ricercare, sa bene di cosa sta parlando. Il calcio è spietato, ma spesso e volentieri premia chi si dimostra efficace di fronte alla porta avversaria e questo resta requisito piuttosto fondamentale per vincere le partite. Il Modena si è dimostrato bravo con Ascoli, Cosenza e Pisa, trovando i gol nei momenti giusti di quelle gare e portando a casa il bottino pieno due volte di misura e non senza fatiche. Poi, qualcosa si è inceppato. E non è una questione di fortuna o sfortuna, non si tratti di pali, traverse e di palloni salvati sulla linea, si tratta di una momentanea incapacità ad essere pragmatici dai 20 metri in avanti. Ora, tralasciando le difficoltà che il Venezia ha causato ai canarini, grazie alla enorme qualità della rosa di Vanoli e del tanto citato cinismo in area di rigore (con 5 occasioni, il Venezia ha segnato 3 volte) quel che si è visto con Feralpi, Lecco e Sudtirol una piccola spia poteva farla accendere.

Un segnale, Nicholas Bonfanti l’ha lanciato. Seppur non ancora al meglio della condizione, seppur ancora non pienamente protagonista nei nuovi meccanismi di Bianco, una cosa l’attaccante del Modena l’ha dimostrata: se la palla passa per l’area di rigore, liscia e ben calciata, lui c’è. Più in generale, Bianco ha la necessità di capire quale sia la soluzione migliore per l’attacco gialloblù. Insomma, balzano all’occhio i pochissimi minuti di Falcinelli, ancor di più dopo il gol di Piacenza. Balza all’occhio anche la poca continuità dello stesso Bonfanti e uno Strizzolo a corrente alternata, ultimamente ci si sta mettendo anche la fisiologica scarsa lucidità di Tremolada, reduce da un tour de force non indifferente. La settimana verso la sfida di sabato prossimo aiuterà a ritrovare un pizzico di brillantezza.

Per un Bonfanti, probabilmente, ritrovato, il Modena ha bisogno ora di capire come starà Gagno nei prossimi giorni. Il Palermo è già alle porte e arriverà al Braglia da seconda forza del campionato e il potenziale offensivo dei rosanero si presenta da solo, i canarini con o senza Gagno possono cambiare volto ma come ovvio che sia in ogni squadra che deve ovviare all’assenza del portiere titolare la cui sicurezza è trasmessa all’intero reparto difensivo. La distorsione alla caviglia può essere superata in una settimana ma è da valutare l’intensità e ne sapremo di più solo tra oggi e domani. Manca il gol e, chissà, mancherà Gagno. Il Modena attende buone notizie dalla settimana verso il Palermo.

Alessandro Troncone