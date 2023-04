Borgo San Donnino-Castelfranco andrà rigiocata dopo il blackout

Borgo San Donnino-Castelfranco andrà rigiocata. Niente vittoria a tavolino per la Virtus dunque dopo la mancata disputa mercoledì sera a Fidenza del big match di Eccellenza per lo spegnimento di una torre faro dello stadio "Ballotta" prima della gara. E’ andata come già avevamo prospettato subito dopo il match, rifacendoci al precedente di quel famoso Carpi-Padova sospeso per black out al "Braglia" del 2013 in B e poi proseguito a inizio 2014 dopo una lunga battaglia legale ha fatto scuola. La gara dunque si dovrebbe rigiocare mercoledì 12 aprile alle 15,30 ma qui manca ancora l’ufficialità. Secondo il Giudice del Crer "il gestore dell’impianto ha confermato che il Borgo San Donnino si è immediatamente attivato per la risoluzione del guasto facendo intervenire una squadra di squadra di elettricisti e nella sua relazione il gestore ha chiarito che il mancato funzionamento di alcune torri faro sarebbe dovuto alle lavorazioni in corso nell’area di cantiere attigua al campo dove si trovano le torri faro, guasto che 24 ore dopo la gara non era ancora stato risolto. Pertanto la malfunzione dell’impianto di illuminazione non è riconducibile a carenze manutentive e perciò si deve escludere la responsabilità del Borgo San Donnino. Pertanto il guasto deve ritenersi un caso eccezionale eo fortuito, ovvero dipendente dalle lavorazioni condotte in zona adiacente l’impianto sportivo, quindi dovuto a elementi né prevedibili né evitabili".

d. s.