Braccio di ferro per avere Holm

Alza l’offerta per Holm, il Sassuolo, per quello che sembra un ultimatum ai dirigenti spezzini: tra prestito e riscatto, i neroverdi sono disposti ad arrivare a 10 milioni per il seguitissimo laterale svedese. Non bastassero, Rossi e Carnevali se ne faranno una ragione chiedendo al Lecce Gendrey: l’inizio stagione incombe e urgono accelerazioni a chiudere le caselle vacanti, quindi non vale la pena andare troppo per il sottile e fare in modo che, entro metà della settimana prossima al massimo, la rosa sia definita. In quest’ottica si attende l’ufficialità dell’arrivo di Lipani dal Genoa – tutto fatto, pare, ma l’annuncio tarda – ci si guarda attorno. A Verona, dove l’uscita di Doig sembra farsi complessa, e a Bari, da cui rimbalzano voci di un interesse del Sassuolo per Cheddira, jolly offensivo che ha fatto bene nel Bari e sul quale il Sassuolo è pronto a investire, per il prestito, i 2,5 milioni che arriveranno dal West Ham a titolo di percentuale della cessione di Scamacca dagli Hummers all’Atalanta.