"Bravi a rialzarci nel quarto set"

Le parole di commento alla partita sono affidate a Tommaso Rinaldi, che ai microfoni Rai elogia il lavoro di tutta la squadra: "Siamo stati bravissimi soprattutto nel quarto set a rialzarci dopo che loro si erano ripresi alla grande mettendoci in grande difficoltà – sono le parole dello schiacciatore della Valsa Group –. Siamo stati concentrati e concreti, nei primi due set addirittura ottimi contro una squadra che ha fatto soffrire tante avversarie e con cui noi invece siamo riusciti a fare sei punti. Conosco bene Cisterna, ero qui lo scorso anno, e in questa stagione sta dando ancora più filo da torcere a tutte le grandi". Il pensiero poi va alla grande crescita generale della squadra, che da ottobre ha trovato una continuità di rendimento esaltante e non si è più fermata nemmeno di fronte ad alcuni stop (vedi Luneburg e Milano) che all’inizio le avrebbero segato le gambe: "Siamo cresciuti tantissimo rispetto a inizio stagione, ottenendo grandi risultati in campionato e recentemente anche in Coppa Cev, sono orgoglioso di questa squadra anche perché siamo un gruppo molto unito che è riuscito a prendersi soddisfazioni anche in match importanti". Infine una nota di colore su time out e una difesa non tenuta in coabitazione con Ngapeth: "Giani? Sì è stato bravo anche a riprenderci in alcuni time out". Il prossimo appuntamento in campionato per la Valsa Group è una ghiotta occasione per allungare ancora: sabato sera, 4 febbraio, arriverà al PalaPanini l’Emma Villas Siena, penultima.

a.t.