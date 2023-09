"Bravi a superare le difficoltà iniziali"

Fra le tante perle di giornata in casa Carpi c’è anche il gol del 3-1 e la prova di Marco Maini. "Siamo felici – spiega il difensore - perché è un risultato largo e siamo a 6 punti, non avevamo però cominciato bene, siamo andati in difficoltà ma poi dopo il 2-1 abbiamo dominato. Bene per gli 8 gol segnati, ma dobbiamo migliorare perché ne abbiamo subiti già 3. Una dedica per il gol? A tutti i ragazzi, un grande gruppo". Francesco D’Orsi in mediana ha confermato le sue grandi qualità. "Siamo stati bravi ad aggiustare due piccole cose col mister all’intervallo – le sue parole - e da lì penso che non ci sia stata più partita. Il mio ruolo? Il mister l’ho avuto a Ravenna e sa che posso fare più ruol".

d.s.