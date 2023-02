"Bravi i ragazzi a reggere Non era semplice"

"Una partita del genere, in altre occasioni, l’avremmo persa". Lo dice Andrea Consigli, uno dei senatori dello spogliatoio neroverde, arrivato ieri a 460 partite in A, e lo pensa tutta la Sassuolo neroverde. Compreso quell’Alessio DIonisi (foto) che ha avuto il suo daffare a risistemare, in corsa, il Sassuolo della Dacia Arena ma si tiene ben stretto un pareggio che pesa. "Non era semplice: abbiamo perso Berardi subito, siamo andati sotto due volte, ma siamo stati bravi, o meglio sono stati bravi i ragazzi, a non perdersi, a giocare di squadra e a mettere quello che serviva, anche come atteggiamento, un pari che a mio avviso è giusto", dice l’allenatore del Sassuolo, che eguaglia la sua miglior serie stagionale – 4 utili di fila, roba di settembre – e fa capire come il punto raccolto in Friuli pesi ben oltre quel che muove in classifica. "Serviva, in una gara del genere, soprattutto lo spirito si squadra e ce lo abbiamo messo. Bajrami è entrato senza scaldarsi e ha fatto il suo, abbiamo chiuso con un terzino destro adattato a sinistra e un centrocampista a destra della difesa, ci siamo difesi bene facendo a nostra volta la partita: non era facile, anche perché l’Udinese ha cercato la vittoria fino alla fine, ma ne siamo usciti". Otto punti in quattro gare: Sassuolo non guarito ma in palla, gruppo ritrovato nei rientri di Pinamonti e Lopez e nella crescita di Henrique. Dionisi manda a memoria minacce e opportunità in vista di venerdi (arriva, al Mapei Stadium, un Napoli che il mister definisce "ingiocabile") e studia, ovviamente, soprattutto quanto potrà essere di Berardi. "Ha avuto un problema all’adduttore, dovrebbe essersi fermato in tempo, ma a volte le sensazioni a caldo non sono giuste, quindi aspettiamo gli accertamenti augurandoci, ovviamente, di averlo a disposizione il prima possibile".

s.f.