Bruno: "Dopo Civitanova volevamo una rivincita"

"Una vittoria importante – le parole di capitan Bruno Rezende appena caduta l’ultima palla – perché dovevamo rifarci dopo la sconfitta con Civitanova e ci siamo riusciti vincendo bene su un campo difficile. Secondo me siamo stati molto concentrati e molto aggressivi in battuta. Solo nel secondo set abbiamo perso il focus sul cambiopalla, per questo abbiamo perso il set, poi però siamo tornati a essere aggressivi in battuta e questo ci ha permesso di giocare praticamente sempre contro una ricezione staccata, per Baranowicz non era semplice organizzare il gioco come voleva. Davyskiba ha fatto un enorme lavoro. I nostri margini di crescita? Ne abbiamo ancora tanti, sappiamo che quattro giocatori su sette della squadra titolare sono nuovi ma stiamo lavorando tantissimo per migliorare".