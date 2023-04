Bruno fuoriclasse immenso, Rinaldi è pronto per volare

BRUNO 10: La miglior partita degli ultimi due anni da parte di questo fuoriclasse immenso, che in tre giorni ha recuperato da una distorsione che normalmente si prende i giocatori per due settimane, che ha preso il match di andata e lo ha ribaltato tatticamente e tecnicamente come un calzino, portando a spasso gli avversari, per mano i suoi compagni di squadra. Voleva regalare un altro trofeo a Modena, ci è riuscito nel più incredibile dei modi.

LAGUMDZIJA 9: Nella partita più importante e tesa della stagione dimostra che è un animale che queste occasioni le sa azzannare, se vuole. I tre ace consecutivi che spaccano il secondo set sono mazzate alle gambe del Roeselare, la sua costanza in cambiopalla l’arma vincente della gestione del gioco di Bruno. Non si vive di rimpianti, nello sport, ma non è improbabile che Modena il prossimo anno lo guardi con gli occhi lucidi.

NGAPETH 7: Fa a pugni con la partita tutto il tempo, attaccando palle fuori muro a uno e poi mettendo a terra rigiocate impossibili, chiudendo set pesanti e riaprendone altri, ricevendo palloni impossibili e staccandone altri più abbordabili. Poi c’è il golden set. Che è un’altra roba. Perché lui, è un’altra roba. Andrà senza rimpianti, per questo ieri il sorriso era quello dei momenti migliori.

RINALDI 9: Si diceva avesse finito la benzina, dopo le ultime prestazioni. Bisognerebbe chiederlo ai giocatori del Roeselare, se è così. Al povero Kukartsev soprattutto, che dopo un match dominato su Ngapeth, quando se lo ritrova davanti a muro non passa più. Domina il golden set in una maniera che difficilmente si può immaginare o ricordare in altri giocatori. È pronto per i grandi palchi. Lo sa lui, soprattutto lo sanno i suoi avversari.

STANKOVIC 9: Ok, mancano i muri pesanti. Per una volta possiamo ampiamente dire, chissenefrega. Monumentale.

SANGUINETTI 9: Le due battute che chiudono il primo set sono forse la giocata individuale più importante della serata. In primo tempo non si incarta su alcuni palloni difesi, è paziente, chiude che soddisfazione.

ROSSINI 8: Stringe i denti, tiene il campo tutto il match ma soprattutto si mette la casacca del leader. La porta discretamente bene.

GOLLINI 8: Cresce in difesa fino a dominare la seconda linea del golden set. Che partita!

SALA 8: Quando entra in campo per il muro e, udite udite, il palleggio, fa sempre bene.

ALL. GIANI 9: Un premio a lui e al suo staff, questa Coppa Cev, al lavoro duro di una stagione che alla fine ha portato il frutto che tutti speravano e che sembrava sfuggisse una settimana fa. I giovani sono cresciuti, i ‘vecchi’ si sono presi il loro ruolo col sorriso, la stagione è da incorniciare. Chapeau.

Alessandro Trebbi