Bruno, i suoi ace danno la carica Lagumdzija fuori dal gioco

BRUNO 7: Il palleggio non sempre è lucido, e nel fondamentale perde non di poco la sfida con Worsley, che smarca benissimo i suoi con costanza e per tutta la partita. Il suo atteggiamento però è la medicina di una Modena agonizzante nel finale di secondo set (non basta) e in quello del terzo. Dai suoi ace i gialloblù si rialzano e finalmente si scrollano di dosso la tensione.

LAGUMDZIJA 4,5: Quando Giani toglie lui anziché Ngapeth sul finale di secondo set i dubbi sono più d’uno: fin lì il turco aveva giocato male, ma decisamente meglio del francese. Il cambio però sortisce gli effetti sperati, Sala diventa un fattore nel match mentre Lagumdzija per la seconda occasione consecutiva dimostra un’involuzione nella varietà e nella potenza dei colpi preoccupante.

NGAPETH 5: Forse sarebbe da 4 secco, rimane l’alibi di una non perfetta condizione atletica con la schiena bloccata nel riscaldamento e il risveglio nel finale. La sua partita è insufficiente in ogni ordine statistico tolta la ricezione. Segna il primo punto dall’attacco dopo un’ora e mezzo di gioco, sbaglia rigiocate banali e palleggi per lui elementari. La riscossa negli ultimi cinque minuti di contesa.

RINALDI 6,5: Difficile giudicare la sua partita, trascurato oltre ogni ragionevole motivo da Bruno e dai compagni in generale. In una qualche maniera rimane in piedi, segna ace e muri, poi piazza la doppia rigiocata fondamentale per la fuga nel quarto set, due tocchi da fuoriclasse.

SANGUINETTI 7: In primo tempo è l’ancora di salvezza di Bruno nei primi due set, litiga con la battuta, a muro segna punti pesanti. Nel complesso uno dei migliori in campo, e il suo muro su Ewert che vale il 24-20 nel quarto set.

STANKOVIC 7: Un califfo, sentenza per tutto il match ma soprattutto nell’ultimo set dove col muro salva letteralmente Modena per due volte, prima recuperando dal 2-4 al 4-4, poi stampando il muro del +3 su un contrattacco che sarebbe valso il -1.

ROSSINI 7: In ricezione c’è sempre, riceve una quantità di palloni incredibile, tutti bene. In difesa attento.

SALA 7,5: Un mezzo voto in più per l’atteggiamento che scuote i suoi, assieme ad attacchi coraggiosi e senza troppi fronzoli che garantiscono a Bruno un’uscita serena in cambiopalla mai avuta nei primi due parziali.

ALL. GIANI 6: In certe partite l’importante è il risultato e Modena non fallisce l’obiettivo dei quarti di Coppa Cev. La fatica c’è, il lavoro da fare sul gioco e sulla fiducia dei suoi, Lagumdzija su tutti, anche.

a. t.