Bsc, a Montichiari è tosta Montale-Busto Arsizio

Archiviata la lunga pausa di fine anno, riparte anche il campionato di A2 di pallavolo femminile, con le due modenesi alle prese con obiettivi diversi: la Bsc Materials Sassuolo, per quanto pesantemente condizionata dall’infortunio di Valentina Pomili, che ha alterato gli equilibri raggiunti, cerca di difendere la posizione in classifica che vale la Poule Promozione, mentre l’Emilbronzo 2000 Montale cercherà di fare più punti possibili per poter affrontare la Poule Retrocessione con maggior spazio di manovra.

Sassuolo. Le biancoazzurre (foto) di Maurizio Venco iniziano l’anno con una difficilissima trasferta a Montichiari, contro la capolista Valsabbina Brescia, peraltro battuta all’andata: dopo quella sconfitta però, la formazione bresciana aveva trovato un sostanziale equilibrio, messo però in discussione dai risultati maturati a dicembre, che hanno complicato il cammino della squadra di Alessandro Beltrami, che rimane però una delle maggiori favorite per la promozione in A1, con un organico decisamente importante. Sul fronte sassolese si è lavorato molto in vista della partita, per migliorare l’intesa della squadra, che sarà quella vista in campo contro Montale, in attesa di capire se con il mercato arriverà la sostituta della Pomili: non si sa se i documenti per il tesseramento della spagnola Martinez Vela arriveranno in tempo, ma in ogni caso l’iberica andrà al massimo in panchina.

Montale. Inizia in casa il 2023 dell’Emilbronzo 2000, dove manca da metà dicembre, e dove ha fino ad ora fatto nove dei suoi dodici punti, ma il Busto Arsizio non è certo l’avversaria che serviva alle ragazze di Ghibaudi per partire con meno difficoltà, anche se il pronostico tutto a favore delle lombarde, che devono vincere, potrebbe consentire a Lancellotti e compagne di giocare con meno condizionamenti psicologici. Dal punto di vista tecnico, l’unico dubbio potrebbe essere per il secondo posto da centrale in diagonale con Capitan Fronza, anche se la Rossi sembra favorita: servirà il miglior muro della formazione nerofuxia per fermare le attaccanti bustocche, ma il fondamentale non sempre ha funzionato a dovere, condizionando gli sforzi montalesi.

Il programma: Albese - Trentino 1-3 (Giocata Venerdì); Cremona - Club Italia 3-0(Giocata Ieri); Emilbronzo 2000 Montale - Busto Arsizio; Brescia - BSC Materials Sassuolo; Mondovì – Lecco; Olbia – Offanengo.

Classifica: Trentino (*) punti 30, Brescia 28, Busto Arsizio 25, BSC Materials Sassuolo 23, Mondovì 19, Cremona (*) 18, Olbia 16, Lecco 15, Offanengo 14, Albese (*) 13, Emilbronzo 2000 Montale 12, Club Italia (*) 9. (*) = Una partita in più.

Riccardo Cavazzoni