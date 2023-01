Bsc affronta Martignacco negli ottavi di Coppa Italia

In questo gennaio intenso per la A2 femminile di pallavolo, irrompe la Coppa Italia, con la disputa degli ottavi di finale, a cui si sono qualificate le squadre classificate dal terzo al sesto posto di ciascun girone: tra esse la Bsc Materials Sassuolo, che oggi alle 17 riceve al PalaPaganelli la Itas Ceccarelli Martignacco, coriacea formazione friulana, attualmente al quinto posto nell’altro girone del torneo. Con la bella vittoria dell’ultima d’andata con Albese, ma soprattutto con la contemporanea sconfitta del Mondovì, il cammino in Coppa Italia delle biancoazzurre si è un po’ complicato, visto che, in caso di qualificazione ai quarti di finale, la Bsc incontrerebbe mercoledì prossimo, in trasferta, l’imbattuta capolista del girone B, la V.C. Roma. In realtà l’eventualità non sembra spaventare il clan sassolese, rientrato in palestra ieri dopo la splendida vittoria con Brescia, e con molto poco tempo per preparare la gara contro il club friulano, allenato dal modenese Marco Gazzotti: Martignacco pratica una pallavolo sparagnina, con pochi fronzoli, con una ricezione costante, ed un attacco molto impostato sull’opposta Sironi, e sull’americana Wiblin, ma anche con un muro granitico delle due centrali Modestino ed Eckl. In casa Bsc non si annunciano novità, se non la sicura presenza in panchina della spagnola Martinez Vela, il cui tesseramento è arrivato ieri: difficile però che Venco rinuncia a confermare la squadra che così bene si è espressa a Montichiari, puntando a sfruttare il momento di grazia dell’alzatrice Chiara Scacchetti (foto), che ha avuto grande parte di merito nell’importante successo bresciano. Ingresso gratuito.

Riccardo Cavazzoni