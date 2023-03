Bsc contro Albese, sarà battaglia Emilbronzo affronta il Brescia

Ultima giornata di regular season per il campionato di A2 di pallavolo femminile, con quasi tutti i verdetti emessi: undici squadre sono già sicure di giocare in Poule Promozione da domenica prossima, tra cui la BSC Sassuolo, e dieci, tra cui l’Emilbronzo 2000 Montale, si dovranno sudare la salvezza nella poule retrocessione, con Albese ed Olbia che si giocano l’ultimo posto nel girone che conta.

Curiosamente uno dei due compiti peggiori della giornata tocca proprio alla formazione di Coach Venco, impegnata a Casnate con Bernate contro una Albese che ha un unico risultato possibile per centrare l’obiettivo, quello di vincere da tre punti: in realtà la squadra sassolese ha a sua volta un compito preciso per difendere il prestigioso terzo posto in classifica, quello di tornare a casa con minimo due set, ovvero con quel punto che la metterebbe al riparo da qualsiasi risultato possano fare le dirette concorrenti, Busto Arsizio e Mondovì. Farà caldo alle 17 nell’impianto lombardo, ma la BSC vista all’opera nelle ultime gare ha dimostrato una maturità, ed una concretezza, che fa ben sperare: da chiarire però con quale formazione Venco vorrà scendere in campo, dopo che domenica scorsa ha vinto, ma mandando "al massacro" una incolpevole Vittorini, evidentemente a corto di preparazione dopo l’infortunio, lasciata troppo in campo a soffrire, o se partirà subito con la Martinez Vela. Se Sassuolo si prepara ad una battaglia, al PalaMagagni di Castelnuovo si prospetta una gara più tranquilla tra Emilbronzo e Brescia, che pensano entrambe alla seconda fase: le ragazze di Ghibaudi possono provare a fare uno scherzetto alle più quotate avversarie, comunque sicure del secondo posto a prescindere dal risultato che farà Sassuolo, puntando sulla conquista di punti, che nella seconda fase potrebbero essere decisivi.

IL PROGRAMMA: Cremona – Trento; Emilbronzo 2000 Montale – Brescia; Offanengo – Mondovì; Club Italia – Busto; Albese – BSC Materials Sassuolo; Lecco – Olbia.

CLASSIFICA: Itas Trentino punti 53, Brescia 48, BSC Materials Sassuolo 45, Busto Arsizio e Mondovì 42, Albese ed Olbia 27, Cremona 24, Lecco 22, Offanengo 21, Emilbronzo 2000 Montale 18, Club Italia 9.

Riccardo Cavazzoni