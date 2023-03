Bsc-Martignacco e Montale-Perugia

Torna il campionato di A2 di pallavolo femminile, con le gare della seconda giornata della Poule Promozione, e della Poule Salvezza: il calendario curiosamente propone un doppio turno casalingo per Bsc Materials Sassuolo, ed Emilbronzo 2000 Montale, che sommato con le gare interne di Valsa Group e Stadium Mirandola, costringerà qualche tifoso a dolorose scelte.

Nella Poule Promozione la Bsc Materials, dopo il doloroso esordio col Talmassons, riceve alle 17 al PalaPaganelli l’altra squadra friulana del girone, l’Itas Ceccarelli Martignacco, già affrontata due mesi fa in Coppa Italia: in quella occasione le sassolesi si arresero al tie break, ma più di un tifosi ha avuto l’impressione che la qualificazione non fosse tra gli obiettivi delle biancoazzurre, che concentrandosi sul campionato, hanno portato a casa 21 punti in nove gare, serviti per il terzo posto nella Poule, e la consapevolezza di poter lottare per i playoff. Martignacco si è qualificato senza troppo soffrire, ma al momento è decimo, a nove punti dalla zona playoff, e non ha molto da chiedere al campionato, se non fare qualche bella partita con le grandi del torneo: il tecnico modenese Marco Gazzotti prova a fare uno scherzo alle sassolesi, puntando su di un sestetto solido, con centrali efficaci, e molte bocche da fuoco a disposizione di Allasia, mentre dall’altra parte del campo Maurizio Venco dovrà decidere se dare spazio alla spagnola Martinez Vela, magari replicando l’assetto dell’ultimo set con Talmassons, che vedeva l’iberica opposta, Busolini e Civitico al centro, e Manfredini alla mano.

Alle 17 al PalaMagagni di Castelnuovo l’Emilbronzo attende il modesto 3M Perugia, ultima della Poule Salvezza, e con un piede ormai in B1: non per questo però, Fronza e compagne dovranno sottovalutare le avversarie, che salgono nel modenese senza nulla da perdere, mentre le nerofuxia dovranno vincere da tre per proseguire a sognare una salvezza che passa per forza dalla vittoria di tutte le gare casalinghe della seconda fase, e da qualche bel risultato esterno alla portata delle ragazze di Ghibaudi.

Riccardo Cavazzoni