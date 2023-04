Bsc Materials sconfitta in Romagna Playoff ormai lontani per coach Venco

Omag-MT San Giovanni

Bsc Materials

OMAG-MT SAN GIOVANNI: Turco 1, Perovic 16, Babatunde 4, Parini 7, Bolzonetti 18, Rachkovska 3; Caforio (libero), Salvatori, Cangini, Saguatti ne, Biagini ne, Aluigi ne, Covino ne. All.: Barbolini.

BSC MATERIALS SASSUOLO: Scacchetti, Busolini 4, Manfredini 13, Civitico 8, Vittorini 4, Pistolesi 15; Pelloni (libero), Masciullo 1, Bondavalli, Dhimitriadhi, Martinez Vela ne. All.: Venco.

Arbitri: Giulietti e Somansino.

Note – Parziali: 25-16, 25-23, 25-21. Durata set: 24’, 28’, 29’.

Contro il suo vecchio allenatore, quell’Enrico Barbolini che nell’estate 2021 si è accasato in Romagna, Sassuolo se le gioca, non ci sta neanche un po’ a recitare il ruolo della ‘vittima sacrificale’. Ma San Giovanni sente ormai il profumo dei playoff, vede il traguardo vicino, vicinissimo e non si distrae. Per i marignanesi arriva così un ‘pieno’, che regala il conforto della matematica alla sua meritata post season, con un solidissimo terzo posto in questo Pool Promozione di volley A2 femminile. Playoff che restano invece molto lontani, praticamente quasi impossibili da afferrare, per i ‘modenesi’ di coach Venco, che può comunque andare fiero delle sue baby giocatrici che tengono benissimo il campo in questa categoria. Una su tutti quella Manfredini che deve compiere ancora 17 anni e anche ieri, pur sbagliando comprensibilmente qualcosa, ha mostrato il suo indiscutibile talento. La partita ha vissuto solo un set a senso unico, il primo. In quella frazione comanda San Giovanni, che strappa in avvio e non si volta più indietro. Sassuolo non è neppure fortunata, poiché dopo poche battute di gioco perde la palleggiatrice Scacchetti, che si procura una distorsione alla caviglia sinistra, dentro Masciullo in cabina di regia.

a.c.