Bsc, ’nuovo’ calendario

Con la sconfitta di mercoledì sera in Coppa Italia, cambia anche il programma di partite della Bsc Materials Sassuolo: il mancato passaggio del turno comporta che mercoledì prossimo, 18 gennaio, la squadra biancoazzurra non sia impegnata sul campo dell’imbattuta capolista del girone B, Volley Club Roma, evitando la trasferta capitolina. Teoricamente si sarebbe dovuto giocare in campionato, visto che in quella data sarà in programma la quindicesima giornata, quarta di ritorno, almeno per le squadre non impegnate in Coppa, come ad esempio Montale di scena a Milano contro il Club Italia, ma in ogni caso Sassuolo non giocherà, visto che l’avversaria sarebbe il Futura Busto Arsizio, che invece è impegnato in Coppa, in trasferta contro l’Omag S.Giovanni in Marignano di Enrico Barbolini. Non ancora individuata la data per il recupero della gara tra Sassuolo e Busto Arsizio.

r.c.