Bsc può esultare dopo un mese

BSC MATERIALS SASSUOLO: Pistolesi 22, Civitico 18, Manfredini 9, Busolini 10, Masciullo 3, Pelloni (L1), Martinez, n.e. Bondavalli, scacchetti, Dhimitriadi, Silingardi; all.: Venco.

VOLLEY SOVERATO: Schwan 12, Tolotti 4, Korhonen 22, Giugivaz 17, Cecchi 10, Malinov E. 1, Ferrario (L), Zuliani, Barbaro 1, Cherepova, n.e. Salviato; all.: Chiappini.

Arbitri: Manzoni Barbara (MI) – Licchelli (RE).

Note: Durata set 25’ 27’ 24’ 22’ per un totale di 99’; Sassuolo 74 su 95 (B.S. 5, vinc. 4, Muri 7, E.P. 12); Soverato 67 su 84 (B.S. 6, vinc. 5, Muri 6, E.P. 15).

C’è una bella sorpresa, nell’uovo di Pasqua della BSC Materials Sassuolo, che torna alla vittoria a distanza giusto giusto di un mesetto: chi si aspettava una squadra biancoazzurra in disarmo è rimasto piacevolmente sorpreso, da una prova gagliarda, concreta ed efficace. Pur in formazione d’emergenza, la squadra ha saputo controllare la voglia di ben figurare delle ospiti calabresi. In avvio la BSC ha saputo reggere il colpo, puntando sulla buona serata di Pistolesi e Civitico, e sulla solita concretezza di Pelloni, per aggiudicarsi un primo set decisivo. Persa la seconda partita rientrando troppo tardi in gioco, Sassuolo è poi partita sparato nel terzo set, dove Venco ha provato, inutilmente, anche la spagnola Martinez, tornando poi al modulo precedente nella quarta partita, che le sassolesi hanno controllato.

A2 pool promozione: Trentino – S.Giovanni in Marign. 3-1; Busto Arsizio – Roma VC 2-3; BSC Materials Sassuolo – Soverato 3-1; Montecchio Magg. – Mondovì 3-0; Martignacco – Olbia 3-1; Brescia – Talmassons (Oggi).

Classifica: Roma V.C. punti 78 (Promossa in A1), Trento 71, S.Giovanni in Marign. 61, Brescia (*) 56, Talmassons (*), Busto Arsizio e Montecchio Magg. 53, Mondovì 52, BSC Materials Sassuolo 50, Martignacco 38, Soverato 37, Olbia (*) 31. (*) = una partita in meno. r.c.