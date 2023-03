Bsc, sconfitta pesantissima Tramontano i sogni playoff

sassuolo

0

MARTIGNACCO

3

(2225 1825 2025)

BSC MATERIALS SASSUOLO: Pistolesi 11, Civitico 7, Busolini 2, Manfredini 11, Scacchetti 3, Pelloni (L1), Martinez 2, Bondavalli, n.e. Masciullo, Dhimitriadi, Malagoli; all.: Venco. ITAS CECCARELLI MARTIGNACCO: Allasia 3, Wiblin 12, Eckl 13, Sironi 8, Cabassa 16, Modestino 8, Tellone (L), Lazzarin, n.e. Granieri, Bole, Guzin; all.: Gazzotti.

Arbitri: Traversa - Serafin.

Note: Durata set 28’ 24’ 26’ per un totale di 78’; Sassuolo 38 su 60 (B.S. 5, Vinc. 6, Muri 2, 1^ L. 6, E.P. 10); Martignacco 60 su 75 (B.S. 14, vinc. 3, Muri 9, 2^ L. 0, E.P. 8).

Severissima lezione per la Bsc Materials, che incassa la seconda, pesantissima, sconfitta consecutiva, nelle prime due giornate della Poule Promozione: è facile dire che la devastante sconfitta subita da Martignacco fa tramontare i sogni playoff della formazione biancoazzurra, ma la sconfitta fa male anche sul piano psicologico, per il modo in cui è maturata, senza che mai la squadra sia riuscita a rendersi pericolosa. I numeri sono impietosi, con Sassuolo che è inesistente in attacco, se non con Manfredini e Pistolesi comunque troppo sole, evanescente a muro dove raccoglie solo due punti, discontinua in ricezione, dove Pelloni ha fatto ancora miracoli, raramente sfruttati in attacco: mai davanti nel punteggio, la BSC riesce a recuperare un set che sul 11-15 sembrava compromesso, ma quando Pistolesi aveva riaperto il parziale con una precisa pipe, Busolini spreca l’aggancio del 22-22 non chiudendo una facile conclusione su una ricezione lunga avversaria. Da lì in avanti non c’è più partita, e la squadra progressivamente perde consistenza, mentre le avversarie continuano a macinare gioco, trascinate dalla 17enne Linda Cabassa, mai fermata dal muro di casa: Venco prova qualche cambio, anche abbastanza in ritardo, ma la deriva della gara non cambia, e con la sconfitta, tramontano i sogni sassolesi.

Poule promozione, 2^G.: Trentino – Talmassons 3-1; Montecchio Magg. – Olbia 3-1; S.Giovanni Mar. - Busto Arsizio 3-0; Mondovì – Soverato 3-1; Roma - Brescia 2-3; BSC Materials Sassuolo – Martignacco 0-3.

Classifica: Roma V.C. punti 70, Trento 62, S.Giovanni Mar. 55, Brescia 53, Talmassons 51, Montecchio Magg. e Mondovì 49, BSC Materials Sassuolo 47, Busto Arsizio 46, Martignacco 45, Soverato 35, Olbia 30.

Riccardo Cavazzoni