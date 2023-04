Bsc, stagione finita per Chiara Scacchetti

Piove sul bagnato in casa BSC Materials Sassuolo, dopo l’esito degli esami radiologici a cui si è sottoposta martedì la palleggiatrice biancoazzurra Chiara Scacchetti, uscita per infortunio nel corso del primo set della gara di domenica con S.Giovanni in Marignano: il referto parla di una lieve lesione ai legamenti della caviglia sinistra, la classica distorsione insomma, che però, a questo punto della stagione, con due sole gare, peraltro inutili, da disputare, consiglieranno un periodo di riposo per la ragazza, che di fatto significa conclusione della stagione. Per questa ragione Maurizio Venco, tecnico della BSC Materials, confermerà in regia la 18enne Alessia Masciullo, che ben si è comportata contro la formazione riminese, e probabilmente sabato contro Soverato, e domenica 16 Aprile con Montecchio Maggiore, metterà in campo una formazione che sarà sostanzialmente una Under 23, con Busolini e Pistolesi che saranno le più anziane, nonostante siano solo delle classe 1999, per chiudere positivamente davanti ai propri tifosi. r. c.