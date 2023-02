Bsc travolge Offanengo "Grande prova di maturità"

Sassuolo

3

Offanengo

0

(2523 2520 2517)

BSC MATERIALS : Civitico 7, Busolini 12, Vittorini, Manfredini 14, Scacchetti 5, Pistolesi 17, Pelloni (L1), Bondavalli, Cappellini L. (L2), n.e. Masciullo, Dhimitriadi, Martinez Vela, Rosculet; all.: Venco.

CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO: Nelson 8, Cattaneo 6, Bartesaghi 9, Trevisan 7, Anello L. 13, Galletti, Porzio (L1), Pomili A., Casarotti, Anello I., n.e. Tommasini, Martinelli (L2), Marchesi; all.: Bolzoni.

ARBITRI: Cruccolini – Proietti

NOTE: Durata set 30’ 26’ 26’ per un totale di 82’; Sassuolo 55 su 75 (B.S. 7, Vinc. 6, Muri 5, 2^ L. 4, E.P. 8); Offanengo 45 su 60 (B.S. 5, vinc. 4, Muri 4, 2^ L. 1, E.P. 15).

Il tecnico sassolese Maurizio Venco l’ha definita una prova di maturità: "Le ragazze sono scese in campo tranquille, forse un po’ meno aggressive rispetto a mercoledì, ma hanno saputo accelerare nei momenti giusti: quindi sì, è stata una prova di maturità, ma ancora di più di consapevolezza nei propri mezzi." Sarà, ma partendo dal presupposto che chi vince ha sempre ragione, si può anche dire che quella della BSC è stata anche una vittoria strana, maturata tenendo sotto controllo un’avversaria che non mollava mai, ma che non riusciva ad essere veramente pericolosa, conquistata con una schiacciatrice che non ha messo a terra neppure un punto, ma che non è stata neanche decisiva in ricezione, dove hanno giganteggiato Pelloni ed una Pistolesi formato diesel, partita lenta, ma poi diventata immarcabile. Ottima la prova di Scacchetti, sempre più lucida, che ha centellinato i palloni per Manfredini e Busolini, entrambe molto efficaci in attacco: la chiave di volta della partita, più ancora che nel primo set, quando Sassuolo si fa recuperare dal 20-15 sul 23-22, nella seconda partita quando le padrone di casa, sotto 10-14, ribaltano set, e partita portandosi sul 20-15, per poi chiudere in controllo.

I RISULTATI. Brescia – Club Italia 3-1; Mondovì – Cremona 3-1; Trento – Lecco 3-2; BSC Materials Sassuolo – Offanengo 3-0; Busto Arsizio – Albese 3-0; Olbia – Emilbronzo 2000 Montale 3-0.

CLASSIFICA: Trento punti 53, Brescia 48, BSC Materials Sassuolo 45, Busto Arsizio e Mondovì 42, Olbia ed Albese 27, Cremona 24, Lecco 22, Offanengo 21, Emilbronzo 2000 Montale 18, Club Italia 9.

Riccardo Cavazzoni