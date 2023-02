Bsc vuole stare in alto Montale per la salvezza

Archiviata la pausa per la disputa delle Finali di Coppa Italia, di A1 ed A2, torna il campionato, con la volata finale nei due tornei femminili: nel torneo che interessa Bsc Materials Sassuolo (in foto) ed Emilbronzo 2000 Montale mancano sei turni alla conclusione della stagione regolare, sette per le sassolesi che il 22 Febbraio recupereranno contro Busto Arsizio, ed ormai i punti in palio sono pesantissimi. Entrambe le squadre modenesi sono impegnate in casa, con valenza delle sfide in programma però decisamente diverse: si gioca per le prime posizioni in classifica al PalaPaganelli, dove alle 17 arriva la capolista Itas Trentino, uscita in semifinale in Coppa Italia per mano della vincitrice Roma Volley, si gioca per punti pesanti per la seconda fase al PalaMagagni di Castelnuovo, dove l’Emilbronzo 2000 Montale riceve, alla stessa ora, il D & B Esperia Cremona.

La formazione nerofuxia nelle ultime quattro partite in casa ha portato a casa otto punti su dodici, sfruttando le opportunità proposte dal calendario, situazione che deve cercare di mantenere contro la formazione cremonese, che di contro a Castelnuovo cerca i punti necessari a sperare ancora nell’aggancio alla Poule Promozione, reso però complicato dalle ultime tre sconfitte subite: in casa Emilbronzo non si annunciano problemi di formazione, con Bozzoli in lenta ripresa, ma il sestetto titolare confermatissimo, mentre lo staff continua a perdere pezzi, visto che quella di oggi sarà l’ultimo impegno dell’ottimo Responsabile Stampa Giovanni Cristiano. Sfida delicatissima al PalaPaganelli, che torna a vedere la Bsc Materials dopo un mese dalla sconfitta in Coppa Italia con Martignacco: arriva una Itas Trentino che pian piano ha recuperato il distacco dalla vetta, raggiunta con un bottino di quindici punti nelle ultime cinque gare giocate: servirà il miglior muro della BSC per riuscire a fermare l’attacco delle ospiti, ed una ricezione in grado di supportare Scacchetti in regia, ma è sicuramente l’esame decisivo per le ambizioni biancoazzurre, sulla strada di una Poule Promozione da protagonista.

Riccardo Cavazzoni