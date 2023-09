"Buon approccio, poi siamo un po’ calati"

Soddisfatto a metà: oltre ai 3 punti Paolo Bianco si aspettava anche ulteriori miglioramenti dal suo Modena, che solo nei minuti di recupero è riuscito a segnare la rete che ha definitivamente chiuso la gara. "La squadra non ha accusato la stanchezza, fisicamente i miei giocatori stanno meglio di quelli delle altre squadre, il calo nella ripresa non è stato atletico. Non mi è piaciuto il secondo tempo, mi è invece piaciuto come abbiamo approcciato la gara, come siamo passati in vantaggio, come siamo riusciti a non far palleggiare il Pisa, che non ci ha mai creato problemi. Nel secondo tempo non mi è piaciuto la gestione del possesso palla, siamo solo agli inizi del percorso ma si poteva e si doveva fare meglio. Devo fare i complimenti al Pisa, che è ben allenato e arriverà in alto. È una serie candidata alla promozione. Sul calo della mia squadra non è il momento e il luogo per dare una risposta". Sulla sostituzione di Guiebre: "Avevo bisogno di uno con caratteristiche diverse, essendo in vantaggio di un gol e di un uomo". Su Bonfanti: "Si è sacrificato molto, ha creato i presupposti per il primo gol servendo la palla a Manconi. Nicolas ha una struttura fisica che richiede più tempo per entrare in forma". Sul sorprendente Manconi: "Me lo aspettavo così, lo conosco da quando giocava nel Novara e ci giocavo contro. È un talento del livello di Berardi e di Bruno Fernandes, con il quale giocava nel Novara. In questi anni non so dove si è nascosto, però è il classico giocatore che può fare gol in tutte le categorie, dalla C alla A. Non è da tutti essere protagonisti in tutte le categorie, lui l’avrebbe saputo fare anche in Serie A. Noi siamo felici di averlo e ce lo teniamo". Su Aquilani: "È unallenatore destinato a una carriera importante. Le sue squadre sono riconoscibili, in poco tempo ha già dato un’identità tattica al Pisa, squadra che ha giocatori che come Vignato sono stati protagonisti anche nella massima serie. A un certo punto gli abbiamo volutamente lasciato il pallino del gioco, sapendse le difficoltà a cui saremmo andati incontro. Però la squadra ha saputo compattarsi e soffrire". Alberto Aquilani elogia il Modena e si rammarica per la sconfitta. "Il Modena è una squadra forte, aggressiva, che non ti fa giocare e può fare un buon campionato. Giocare in inferiorità numerica per due partite consecutive non è facile. Non so se l’espulsione era giusta o meno, non ho rivisto l’episodio. In ogni caso nelle due precedenti partite avevamo giocato meglio, stavolta non siamo riusciti a esprimerci come volevamo".

Rossano Donnini