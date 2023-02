"Buona la prestazione, ma risultato giusto"

"Ha vinto la squadra più forte, peccato non aver fatto almeno un gol che credo avremmo meritato". Ci ha provato, il Sassuolo. La sintesi della gara che interrompe la miglior strisca stagionale dei neroverdi è quella, e a quella sta anche Dionisi. "Abbiamo affrontato una squadra forte e in fiducia, facendo il nostro. Potevamo, con un po’ più di fortuna, rimanere più attaccanti alla partita, ma nessun dubbio che il Napoli abbia meritato. Nondimeno, considerato che loro i milgiori li avevano tutti, e noi il migliore non lo avevamo, sono soddisfatto". Soddisfatto anche Spalletti che, alla millesima panchina, elogia i suoi, ma anche i neroverdi. "Abbiamo sofferto – dice - in un paio di occasioni, anche perché il Sassuolo è una squadra forte, ma il mio Napoli ha fatto una grande partita".