Bussinello e Spring Cup, si comincia a giocare

Tutto è pronto per l’inizio delle partite della undicesima edizione della Spring Cup, e della ventesima edizione del Trofeo Bussinello Pediatrica, che come sempre la Scuola di Pallavolo Anderlini organizza nel tradizionale week end di Pasqua: dopo l’arrivo in mattinata delle ottantacinque delegazioni, dalle 14.30 sui 28 campi allestiti tra Modena, Formigine, Fiorano e Sassuolo si comincerà a giocare nelle categorie Under 13 maschile e femminile, Under 14 Femminile ed Under 15 Maschile della Spring Cup, mentre i più grandi del Trofeo Bussinello, riservato all’Under 16 femminile ed Under 17 Maschile, inizieranno a giocare solo domani mattina. Tutte e sei le categorie però, giocheranno le finali al PalaAnderlini, iniziando dalla mattinata di sabato, per concludere nel pomeriggio della stessa giornata con i più grandi. Numerosi i premi individuali stabiliti per ciascuna categoria, ma una novità molto attesa è il ritorno dello "Spring Party" e del "Bussinello Party", che fino al momento del Covid, avevano rappresentato un simpatico, ed apprezzatissimo, appuntamento per gli atleti.

r. c.