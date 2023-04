Bussinello, lo show delle finalissime

Con il consueto successo di pubblico, e tecnico-spettacolare, cala il sipario sulla undicesima edizione dell’Anderlini Spring Cup, e sulla ventesima edizione del Trofeo Bussinello Pediatrica, con la tradizionale giornata delle finalissime svolte al Palanderlini e al Guarini: a conclusione della tre giorni, resta la gioia dei ragazzi partecipanti, e la soddisfazione dell’organizzazione, e di tutti quelli che hanno collaborato al più importante appuntamento giovanile in Italia ed in Europa.

Sei le finali in programma, quattro per la Spring Cup, dove nell’Under 15 Maschile, sul parquet del Palanderlini si schierano VGModena Volley e Diavoli Power Milano, che la spunta alla fine solo al tie break, mentre i torinesi del Volley Parella chiudono terzi. Per la categoria Under 13 Femminile, la finale è tra la Mi.Ko Imoco Volley San Donà, e la Wimore Energy Parma, ma la partita non è mai in discussione, con un netto 2-0 per le venete: terze le lombarde del Visette Volley Busnago. Tra i maschi dell’Under 13, i Diavoli Power fanno il bis, battendo con un netto 2-0 lo Scandicci, mentre terzi sono i polacchi dello Sparta Krakow. L’ultima finale della Spring Cup è quella dell’Under 14 Femminile, che vede in campo le padrone di casa dell’Anderlini Pediatrica Blu di Davide Zaccherini, e l’In Volley Piemonte, che si impone nettamente sulle modenesi, con le romani del Volleyrò Casal de Pazzi terze. Nel pomeriggio i fari sono puntati sulle finali del Bussinello, iniziando con l’Under 17 Maschile, dove ancora una volta è protagonista il Diavoli Power, che batte al tie break i monzesi del Vero Volley in un podio di lusso, completato dal Volley Treviso.

La chiusura è tutta per le ragazze dell’Under 16, dove trionfano le romane del Volleyrò Casal de Pazzi, che batte nettamente per 2-0 le piemontesi del Club76 Play Asti. Terzo posto per le padrone di casa della Moma Anderlini, che vincono la finalina su Vero Volley.

r.c.