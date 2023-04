Cade in curva e finisce in ospedale

Attimi di apprensione al ’Braglia’, tra il primo ed il secondo tempo. Un tifoso canarino, in curva Montagnani, è caduto accidentalmente colpendo in maniera violenta il volto sul cemento degli spalti. Un incidente che ha costretto gli uomini della sicurezza a richiamare l’intervento dei sanitari, dopo il quale l’uomo coinvolto è stato trasportato all’Ospedale di Baggiovara per accertamenti e per esami. Le sue condizioni, seppur monitorate, non desterebbero preoccupazione e non appaiono gravi. E’ stato ricoverato in Medicina d’urgenza.