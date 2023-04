Cala il sipario su Bsc, Montale deve rifarsi

di Riccardo Cavazzoni

Qualsiasi siano i risultati che emergeranno oggi, nelle gare delle due Poule Promozione e Salvezza di A2 femminile, si dividono i destini di Bsc Materials Sassuolo ed Emilbronzo 2000 Montale, dopo sei mesi di cammino più o meno in parallelo: alle 17 la squadra sassolese chiuderà la propria stagione ricevendo al PalaPaganelli l’Ipag Montecchio Maggiore nella sesta giornata della Poule Promozione, senza più nulla da chiedere, se non la conferma davanti ai propri tifosi, della bella prova di Pasqua con Soverato. Alla stessa ora, al PalaMagagni di Castelnuovo, la formazione nerofuxia inizierà un delicatissimo girone di ritorno della Poule Salvezza, ricevendo le laziali dell’Assitec Sant’Elia, dalle quali sono state battute al tie break alla prima d’andata: la pessima figura di sabato scorso contro Messina ha complicato parecchio il compito delle ragazza di Ghibaudi, che però nel ritorno giocheranno tre volte su cinque in casa, dovendo puntare a superare Vicenza, che ospiteranno il 26 aprile, e mantenere il vantaggio sulle inseguitrici, Messina e proprio Sant’Elia, che quindi sale in Emila con il ’dente avvelenato’. Formazione molto altalenante nelle prestazioni, Sant’Elia può comunque vantare una formazione di buona qualità tecnica, con un paio di ex-modenesi interessanti, la regista Natasha Spinello, e l’opposta Irene Botarelli: dall’altra parte della rete Ghibaudi non lamenta problemi di formazione, ma semmai problemi di concentrazione e lucidità, fattori che sono mancati alla squadra contro Messina. Sarà la classica partita di fine stagione, quella in programma al PalaPaganelli, tra Bsc ed Ipag: la vittoria da tre che Talmassons ha conquistato venerdì sera ai danni di Busto Arsizio, qualifica le friulane ai playoff promozione come quinta, perché se anche oggi Montecchio vincesse da tre, non potrebbe superarle: senza più niente da chiedere alla classifica, i due tecnici potrebbero dar maggior spazio alle seconde linee, discorso abbastanza relativo per Sassuolo, che con tutti gli infortuni in corso, sta già facendo giocare molte ’riserve’, e quindi dovrebbe confermare la squadra vista all’opera con Soverato: dall’altra parte della rete non si segnalano problemi di formazione, per cui saranno i tecnici Sinibaldi e Fangareggi a decidere con che squadra Montecchio scenderà in campo. Gare in diretta streaming sul canale Youtube di VolleyWorld.

Il programma

Pool Promozione: Talmassons - Busto Arsizio 3-1 (Giocata venerdì); Soverato - Olbia 3-0 (Giocata ieri); Martignacco – Mondovì; Roma V.C. - Trentino; S.Giovanni in Mar. – Brescia.

Classifica Roma V.C. punti 78 (Promossa in A1), Trento 71, S.Giovanni in Marign. 61, Brescia e Talmassons (&) 56, Busto Arsizio (&) e Montecchio Magg. 53, Mondovì 52, BSC Materials Sassuolo 50, Soverato (&) 40, Martignacco 38, Olbia (&) 31. Pool Salvezza: Cremona – Marsala 3-1 (Giocata ieri); Emilbronzo 2000 Montale - Sant’Elia; Vicenza – Club Italia; Messina – Lecco; Offanengo - Perugia; Messina – Offanengo; Riposa: Albese.

Classifica: Albese (*) punti 40, Cremona (&) 36, Lecco e Offanengo 33, Vicenza (*) 29, Emilbronzo 2000 Montale 28, Sant’Elia (*) e Messina (*) 23, Marsala 18, Club Italia 16, Perugia (*) 10. (*) = ogni asterisco una partita in meno. (&) = una partita in più.