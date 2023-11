Calanca battagliero,. Mandelli si conferma insostituibile

RINALDINI 6,5. Due interventi sicuri su Vassallo e un’uscita a vuoto sullo 0-2 su cui lo salva Rossini.

VERZA 7,5. Vince tutti i duelli con Muro e nella ripresa fa l’attaccante aggiunto, sfiorando il secondo gol stagionale poco prima di trovarlo di testa.

ROSSINI 7,5. Gioca con una mano fratturata grazie al tutore del dottor Tronci, ma nessuno se ne accorge. Perfetto nelle scelte di tempo, salva sulla linea l’unica sbavatura di Rinaldini.

CALANCA 7. Risposta da capitano alle critiche, guida con l’elmetto la difesa al secondo clean sheet stagionale.

CECOTTI 7. Viaggia di qualità anche sul fango, permettendo al Carpi di essere sempre alto.

D’ORSI 6,5. Gara di grande sostanza, sfiora la marcatura in girata in avvio e poi non sbaglia più nulla. (36’st Mas. Rossi sv).

MANDELLI 7,5. Oggi si è capito perché è nella categoria degli "insostituibili". Rientro forzato ma decisivo, mette in ordine il Carpi e in semirovesciata innescala rete del poker di Sall. (29’st Bouhali sv).

FORAPANI 6,5. Il campo si presta alle sue qualità da "cingolato" e lì in mezzo aiuta e si propone, mettendo il piede con Larhrib nella rete del 2-0 (27’st Quarena 6. Ingresso di buon auspicio per vederlo presto protagonista).

LARHRIB 6,5. Difficile pensare che sul fango possa fare certi numeri, ma riesce comunque a creare un paio di superiorità numeriche come in occasione del 2-0. (22’st Tentoni 6. Malagoli gli nega la gioia del gol).

SAPORETTI 7,5. Sposta gli equilibri. Timbra dopo 3’ un gol prezios, scheggia la traversa prima del riposo, serve a Sall la palla che fa tremare il legno, dal suo tiro nasce il 2-0. Ci dà l’anima anche in ripiegamento fino alla fine.

SALL 8. E’ arrivato a quota 5 e sembra non volersi fermare. Nella ripresa fa impazzire il Mezzolara fermato solo dalla traversa prima di trovare due tap in vincenti che lo confermano decisivo nei 10 metri. (30’st Arrondini sv).

Davide Setti