Calanca ci prova Sall infortunato

BALDUCCI 5,5. Bene in avvio su Farinelli, non perfetto su Tcheuna nel raddoppio.

SABATTINI 5. Farinelli lo mette in difficoltà. (31’st Casucci 6. Un paio di incursioni).

BOCCACCINI 5. Subisce lo strapotere fisico di Leonardi.

CALANCA 5. Almeno è l’unico a calciare in porta. DOMINICI 5. Da quella parte Oubakent lascia il segno nei due gol.

OLIVIERI 5. Un paio di guizzi in un pomeriggio buio. YABRE 5. Impreciso e in affanno. (34’st Bouhali 6. Mette in porta Cicarevic nel finale).

RANELLI 5. Non riesce a tenere il ritmo. (6’st Laurenti 5. Troppo lezioso).

CICAREVIC 5. Viaggia a sprazzi e nel finale tentenna troppo davanti a Bruzzi. SALL 5,5. Unico merito quello di aver bruciato Ferraresi per procurarsi l’espulsione. Poco dopo deve uscire per il problema all’inguine: playoff a rischio? (40’st Castelli 5. Non gli arriva niente).

ARRONDINI 5. Perde tutti i duelli con Chmangui.

