Calanca-Cicarevic: il Carpi è terzo

CARPI (3-5-2): Balducci; Boccaccini, Calanca, Varoli; Casucci (1’st Sabattini), Olivieri (27’st Cicarevic), Yabre, Beretta (42’st Navarro), Dominici; Sall, Arrondini (35’st Castelli). A disp. Ferretti, Cestaro, Boadi, Laurenti, Stanco. All. Contini.

CREMA (4-3-1-2): Aiolfi; Cerri, Bajic, Brero, Groppelli (28’pt Nesci); Colonna (12’st Ricozzi), De Milato (12’st Recino), Melchiori; Bignami; Lovaglio (20’st Tosi), Meleqi (20’st Abbà). A disp. Ferrari, Grassi, Madiotto, Gallo. All. Aragolaza. Arbitro: Andriambelo di Roma

Reti: 7’ Calanca, 43’st Cicarevic

Note: spettatori 500 circa. Ammoniti Calanca, Colonna, Lovaglio, Varoli, Ricozzi. Angoli 4-11. Recupero 2’pt e 5’st

di Davide Setti

Il Carpi che batte il Crema, centra la quinta gara utile di fila (mai successo in stagione), la terza vittoria consecutiva in casa e si insedia dopo 4 mesi al 3° posto (al fianco del Ravenna, dove è attesa fra sette giorni), potrebbe scrivere un trattato su come la sostanza sia molto più importante della forma. Molto pratica e poco bella la squadra di Contini, per quel che conta a 3 gare dalla fine, anche se dopo l’ottimo avvio con la rete di Calanca nella ripresa i biancorossi hanno lasciato troppo il pallino in mano al Crema, che pur senza calciare mai verso lo specchio di Balducci ha creato più volte i presupposti per poterla pareggiare, prima del sigillo della sicurezza di Cicarevic.

Per la terza volta stagionale schierato con la difesa a tre (dentro Varoli e Beretta mezz’ala), il Carpi ci ha messo un po’ a prendere le misure, rischiando in avvio quando Lovaglio in girata ha sfiorato il palo. Poi ci ha pensato il solito micidiale meccanismo offensivo coi saltatori della difesa a sbloccare la gara, quando Calanca ha preso l’ascensore per incornare nell’1-0 l’angolo perfetto di Beretta (nella foto Ac Carpi). Boccaccini ha mandato alto poco dopo il possibile bis, poi il Carpi si è iniziato ad abbassare troppo e prima Varoli ha salvato col corpo sul tiro a colpo sicuro di Lovaglio, quindi Bajic in girata da corner ha sfiorato il bersaglio e infine prima del riposo è servita un’uscita nel traffico di Balducci per disinnescare la giocata in area di Melchiori. Nella ripresa il copione non è cambiato, Carpi sempre troppo basso e incapace di ripartire in contropiede, Crema col possesso palla prolungato ma raramente pericoloso, nonostante i 6 corner conquistati nei primi 19’ e gli ingressi dei due titolarissimi Ricozzi e Recino.

A parte un colpo di testa alto di Bajic e un tiro di Recino in mischia, fermato dalla muraglia biancorossa, la squadra lombarda non ha mai trovato il passaggio giusto nei 16 metri finali. Così il Carpi, rinfrancato dagli ingressi della panchina, ha colpito a 2’ dalla fine con due dei nuovi entrati: ottimo il lavoro a sinistra di Castelli per Cicarevic, che dal limite con una rasoiata di qualità ha messo nell’angolino la sua decima rete stagionale e anche il punto esclamativo sul ritorno dei biancorossi al 3° posto.