Calanca ferma Formato Dominici puntuale

BALDUCCI 6,5. Decisivo in avvio su Rossini poi su Iodice.

BOCCACCINI 6,5. Una sentenza di testa, fa da assist man per Arrondini che non sfrutta.

CALANCA 7. Formato non la vede mai.

VAROLI 6,5. L’aria di casa lo esalta, rientro coi fiocchi, vince tutti i duelli.

CASUCCI 6. Più bloccato di Dominici, tiene la posizione. (33’st Mollicone 5,5. Pasticcia un paio di palloni invitanti al limite).

OLIVIERI 6. Primo tempo gladiatorio, cala di intensità nella ripresa come il Carpi.

YABRE 6. Il giallo a fine primo tempo non lo condiziona, gara ordinata.

DOMINICI 7. Pennella la palla del vantaggio per Arrondini, sempre puntuale in appoggio anche nella ripresa.

LAURENTI 5. Torna da trequartista ma non trova mai il guizzo. (25’st Beretta 6. Entra e si fa subito male alla spalla, finisce alla Beckenbauer).

ARRONDINI 5. Cestina le due chance del vantaggio, nella ripresa è troppo isolato.

CASTELLI 5. Prosegue il suo momento no, a parte un cross per Arrondini non tocca mai palla. (33’st Navarro 6. Sicuro anche a destra).

d.s.