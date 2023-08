Calcio a 5, Bianchi mister a Nonantola Antuofermo innesto a Sassuolo

Inizia a prendere forma anche il Team Nonantola, che sarà al via del campionato di Serie C2 per il quarto anno di fila assieme a Pro Patria San Felice ed Emilia Futsal. Dopo le due salvezze ai playout conquistate nelle ultime due stagioni, il club ha definito il nuovo allenatore: si tratta di Ermes Bianchi, classe ’73, nella scorsa stagione alla guida del Cus MoRe. Intanto in C1 il Sassuolo aggiunge un nuovo innesto al roster di coach Aguzzoli. Si tratta di Enzo Antuofermo (nella foto), laterale classe 89’ nato a Bitonto che si è da poco trasferito in Emilia e nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Real Casalgrandese fino a dicembre dove poi ha dovuto abbandonare per motivi personali. Prima del suo trasferimento ha giocato per tanti anni in Puglia dove ha vinto il campionato di Serie C2 col Bitonto e poi ha calcato i campionati di Serie B e C1 con le maglie di Giovinazzo, Aquile Molfetta, Dream Team Palo del Colle e Alta Futsal. I neroverdi del presidente Castellani il 26 e 27 agosto saranno in ritiro a Palagano per preparare la stagione.

d.s.