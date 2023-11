Calcio a 5, il Modena Cavezzo atteso sul campo del Pordenone

Dopo aver fatto da spettatore nel turno infrasettimanale di mercoledì per il riposo, il Modena Cavezzo (2 vittorie e 2 ko fin qui) è atteso oggi alle 16 nella 6^ giornata di serie A2 Elite dalla trasferta sul campo del Pordenone terzo della classe, che viaggia a +3 sui gialloblù, anche se con una gara in più giocata, e reduce dal netto 6-1 sul campo dell’Altamarca. La gara sembrava in dubbio per le forti piogge che nei giorni scorsi avevano messo in ginocchio il Friuli, ma è stata confermata. Coach Sapinho deve fare a meno di Jezin squalificato, ha il dubbio di Matarese (caviglia), ma ritrova fra i pali Vezzani. "Con l’Altamarca ho visto lo spirito giusto – le parole di Sapinho – anche se siamo andati sotto 4-0 siamo sempre rimasti in gara e l’avevamo riaperta. Il Pordenone? Vengono dai playoff, sono un’altra squadra molto forte, hanno ritmo e ti attaccano alti. Servirà una grande gara". Le altre gare: Cdm-Altamarca (ieri sera), Lecco-Leonardo, Mestre-Pistoia, Altovicentino-Fenice, Petrarca-Elledì, riposa Pagnano. Classifica: Petrarca 12, Elledì 10, Altamarca, Pordenone, Mestre e Leonardo 9, Cdm 8, Pagnano 7, Modena Cavezzo 6, Lecco, Fenice, e Altovicentino 3, Pistoia 0. Dopo la due giorni dedicata alla Coppa Velez, si gioca anche nei regionali. In Serie C1 per l’8^ giornata il Sassuolo in serie utile da 6 gare vuole rafforzare la terza piazza, a -5 dalla vetta, e gioca alle 16 a Castell’Arquato sul campo del Baraccaluga, mentre il Montale ultimo della classe riceve alle 15 il Crevalcore. In Serie C2 (7^ giornata) la capolista Pro Patria San Felice cerca la sesta vittoria di fila alle 15 a Ravarino nel derby col Nonantola, mentre per l’Emilia Futsal alle 16 a San Cesario c’è la visita del Ponte Rodoni che è davanti di 2 punti al 4° posto. In Serie D (6^ giornata) ieri sera si è giocato United Carpi-Corte, mentre oggi tocca alla Virtus Cibeno che alle 15 gioca sul campo della Legione Parmense.

Davide Setti