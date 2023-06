Calcio a 5, tutte le rivali delle modenesi

Il Crer ha reso note le rivali delle 5 modenesi che parteciperanno ai campionati regionali di futsal. In C1 Sassuolo e Montale si troveranno di fronte (girone da 12) Baraccaluga, Forlì, Rimini, Parma, Crevalcore, Bellaria, Faenza, Villafontana, Imolese e X Martiri. In C2 invece sono 16 le aventi diritto e probabilmente saranno varati 2 gironi da 8 come l’anno scorso: le tre modenesi Pro Patria San Felice, Nonantola e Cus MoRe finireanno sicuramente tutte nel girone "A" assieme a Bondanello, Shqiponja, Guastalla e a due bolognesi da scegliere fra Associazione Club, L’Eclisse, Molinella e Mader Bologna. MERCATO. Intanto arrivano altre conferme: il Modena Cavezzo dopo Amarante, Aieta e Du Costa ha riconfermato anche Musta El Madi, in casa Pro Patria dopo Gaglio, Latino e Guerra ecco l’annuncio della riconferma di Asmaoui, Benatti, Chierici, Felicani, Golinelli e di Marco e Simone Spinelli. In D infine l’Emilia Futsal fresca di successo nella Coppa Emilia ha riconfermato in panchina il tecnico Andrea Isidoro e ha affidato il ruolo da ds a Giuseppe Casale, che raccoglie l’eredità di Giacomo Casali.

d.s.