Calcio a cinque

Il Modena Cavezzo piazza il colpo fra i pali. Rodrigo Antonio Dal’Maz, per tutti Pardal, è un nuovo giocatore gialloblù, pronto a debuttare già sabato nella penultima gara del 2023 di A2 Elite sul campo dei Saints Pagnano, uno scontro diretto salvezza cruciale per la squadra di coach Sapinho da affrontare senza il guardiano Vezzani, espulso sabato scorso col Lecco per la terza volta in stagione. Il portiere brasiliano classe ‘86 è considerato come uno dei migliori estremi difensori dello stato del Paranà, sua terra madre, dove ha già affrontato l’altro gialloblù Jezin. Pardal è fresco campione del campionato Gaucho brasiliano ed è anche stato eletto miglior portiere del torneo con la maglia del Cerro Largo. Portiere reattivo e di grande personalità, è anche bravo palla al piede. Vanta un curriculum di prestigio avendo vestito le maglie, tra le altre, di Canicattì Futsal (col quale lo scorso anno ha ottenuto la salvezza nel girone C di A2) Lamezia, Prato e Lazio in Italia e di varie squadre di livello come Pato Branco, Araupel, Arsenal e São Miguel in Brasile.

d.s.