Calcio a Cinque. MC, punto d’oro in casa del Saints. Aieta firma la svolta in chiusura

È una rimonta d’oro quella con cui il Modena Cavezzo riacciuffa a 72 secondi dalla fine il Saints Pagnano e con un prezioso 5-5 torna da Aquamore Merate con un pari che permette di restare agganciati ai padroni di casa al terz’ultimo posto di A2 Elite. Un risultato giusto fra due squadre che si sono equivalse, anche se i Saints a 5’ dalla fine erano avanti 5-3 e pregustavano il successo. Dopo aver subito al 2’ in contropiede lo svantaggio di Caruso, il gialloblù hanno pareggiato all’8’ con la grande percussione di Gargantini (tiro ribattuto e tap in vincente), poi El Madi ha preso la traversa con un lob e sulla ribattuta ha portato avanti la squadra di Sapinho, ribaltata però prima del riposo dai sigilli di Caglio e Perez Grassi (3-2). Immediato il pari nella ripresa con la magia di Gargantini, poi al 3’ Caruso (su tacco di Grassi) e al 15’ Previtali hanno mandato Pagnano sul 5-3. Nel finale Modena Cavezzo ci ha creduto e in 5’ con due reti in fotocopia di Aieta (da portiere di movimento) con guizzo sul secondo palo ha trovato il prezioso 5-5, anche se il secondo potrebbe essere un autogol.

Le altre: Elledì-Fenice 1-1, Leonardo-Altamarca 0-4, Lecco-Pordenone 1-2, Mestre-Altovicentino 5-1, Petrarca-Cdm (ieri sera), rip. Pistoia.

Classifica Petrarca * 28, Pordenone 24, Altamarca 22, Elledì 21, Leonardo e Cdm 20, Mestre 17, Fenice 14, Lecco 13, Saints e Modena Cavezzo 11, Altovicentino 3, Pistoia 0.

Davide Setti