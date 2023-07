Calcio a cinque: Meschini a Montale, D’Angelo nello staff Mc

Arriva il secondo innesto per il rinnovato Montale in vista del prossimo campionato di C1: si tratta del laterale Damiano Meschini (‘94) (nella foto), che il nuovo ds Frigieri conosce bene avendolo avuto negli ultimi anni al Cus MoRe. Per lui anche un precedente nelle Marche in C2 con il Moscosi. In casa Modena Cavezzo (con l’ex coach Checa ha guiderà in B il Real Casalgrandese) è ai saluti Bruno Izzo, classe 2003 che dopo le giovanili ha debuttato in prima squadra e che è stato ceduto a titolo definitivo al Sant’Agata, mentre il giovane gialloblù Dakir Hassan è stato convocato dalla Nazionale Under 19 del Marocco per uno stage. Intanto si allarga lo staff della prima squadra di coach Sapinho che potrà contare sul nuovo preparatore atletico Giacomo D’Angelo, già con il tecnico ad Ascoli con l’Askl e La Damiani & Gatti. In Serie D, infine, due uscite all’Emilia Futsal che saluta Massimiliano Parisi e Umberto "Toro" Vaglioni, protagonisti delle ultime stagioni con i gialloneri.