Calcio a Cinque. Pro Patria in finale di Coppa Velez. Playoff Sassuolo, playout Montale

La Pro Patria San Felice non si ferma più e dopo il salto in C1 conquista anche la finale della Coppa Velez, il trofeo con squadre di D, C2 e C1. I giallorossi hanno piegato ai rigori in semifinale a Bagnarola di Cesenatico il Ceisa Gatteo padrone di casa e ora sfideranno in finale sabato 13 alle 18 al PalaSavena di San Lazzaro la vincente di Guastalla-Forlì, in campo giovedì 11. Senza Castejon (rientrato in Spagna) e lo squalificato Quaquarelli, la squadra di Greco è andata avanti con Gaglio su assist di Guerra, poi ha incassato il sorpasso dei romagnoli, ma al 20’ è stato Salerno su rigore ad acciuffare il 2-2 che ha mandato ai rigori. Dal dischetto hanno segnato per i sanfeliciani Guerra, Gaglio, Spatari e Asmaoui, mentre ha sbagliato Salerno, ma la parata di Latino e un errore del Ceisa ha regalato alla Pro Patria il pass per la finale, che tiene vivo il sogno del triplete, visto che a maggio la Pro Patria giocherà anche la semifinale della Coppa di C2.

Serie C1. Sconfitta indolore per il Sassuolo, travolto 7-2 a Colorno dal Parma (che così si è salvato) nell’ultima di regular season chiusa al 3° posto dai neroverdi. Un ko (gol di Antonietti e Ruini) che abbinato alla sconfitta 4-1 del Villafontana sul campo dei Rossoblù Imolese mantiene a 8 i punti di ritardo dalla seconda piazza, divario che se fosse salito a 10 o più punti avrebbe fatto annullare la disputa dei playoff. Così invece sabato 20 il Sassuolo ospiterà in finale playoff a Palagano il X Martiri quarto. In coda al Montale (in foto il ds Luigi Frigieri e Nicolò Cellurale) non basta battere 4-3 il fanalino Rimini per scavalcare il Rossoblù Imolese e così gli orange giocheranno il playout in trasferta a Imola, coi bolognesi che in caso di parità dopo i supplementari saranno salvi (non sono previsti i rigori).

Davide Setti